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В Украине разоблачили торговцев оружием

Пистолеты "Глок"
16:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Злоумышленники занимались незаконным ввозом разобранного на части иностранного оружия в Украину, где его собирали и продавали.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили преступную группировку, которая занималась нелегальной продажей оружия. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

"18 апреля Служба безопасности совместно с Нацполицией разоблачили преступную организацию, которая с задействованием сообщников из-за рубежа специализировалась на незаконном ввозе в Украину оружия иностранного производства. Речь идет о международной группировке, действовавшей в пределах Украины и стран ЕС. В ходе проведения следствия было установлено, что житель Киева наладил канал поставки запчастей к пистолетам и автоматам "Глок", "Кольт", "Браунинг", "Вальтер" и других из США и стран ЕС", - отметил он.

По словам В. Кононенко, разобранное на запчасти оружие курьерами ввозилось в Украину. Затем его собирали в специальных мастерских в столице, приводили в боевое состояние и в случае необходимости снаряжали глушителями и продавали. По оценкам специалистов, стоимость одной такой единицы оружия на "черном рынке" достигала 2300-2500 евро. С целью документирования преступной деятельности и установления всех задействованных лиц сотрудники СБУ провели две оперативные закупки, во время которых были приобретены пистолеты "Глок" и "Браунинг". Во время второй закупки организатор канала был задержан и ему было сообщено о подозрении.

"В результате проведенных обысков из незаконного оборота было изъято 3 пулемета, 3 автомата, 2 винтовки, 7 пистолетов-пулеметов, 30 пистолетов и револьверов, 8 гранатометов, 32 гранаты, 5 мин, 3240 патронов и комплект деталей для сборки еще 49 пистолетов. Оружие изъята во время проведения обысков в 7 домах и 6 автомобилях", - отметил заместитель председателя СБУ. Чиновник рассказал, что для документирования противоправной деятельности преступной группы правоохранительным органам понадобилось четыре месяца.

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Новости Украины, Злоумышленники, Нацполиция, Оружие, СБУ, Украина.
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