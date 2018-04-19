Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Новости: В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
В МВФ отреагировали на возможное повышение "минималки"
Новости: "Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)
"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)
Новости: Метеорит с алмазами упал на Землю
Метеорит с алмазами упал на Землю
X

В зоне АТО заработала система противодействия антиукраинскому вещанию

Пульт
16:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко запустил систему противодействия антиукраинскому вещанию и российской информационной агрессии в зоне АТО.

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины начала работу система противодействия антиукраинскому вещанию и российской информационной агрессии. Старт системе дал президент Украины Петр Порошенко в ходе прямой трансляции заседания Военного кабинета в четверг.

Согласно докладу, озвученному из зоны АТО, оборудование этой системы размещено вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

"Система блокирует аналоговые, цифровые, телевизионные сигналы, которые поступают с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в частности, блокируется свыше 40 каналов российского и сепаратистского телевидения. Система станет эффективным инструментом противодействия информационной экспансии и распространения российской пропаганды в зоне АТО", - сообщил генерал-докладчик.

Он особо подчеркнул, что с запуском данной системы под информационную защиту попадают украинцы, проживающие в 150 населенных пунктах Донбасса.

Боевики снова сорвали разведения сил в Станице Луганской

"Оборудование этой системы соответствует современным требованиям энергоэффективности и экологической безопасности окружающей среды", - указал докладчик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Антиукраинское вещание, Запуск, Зона АТО, Информационная агрессия РФ, Система противодействия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Киевсовет принял решение о прекращении договора с застройщиком Почтовой площади Аргентина удовлетворила запрос Генпрокуратуры о выдаче украинки Операция по-голливудски: как с вертолетом задерживали пьяного дебошира

Последние новости

Жданов: Я не могу физически запретить поездки спортсменов в Россию Ученые раскрыли существование неизвестного вида древних людей Минюст подготовил должникам по алиментам большой пакет наказаний
Сегодня читают
01 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
02 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
03 Усик оценил Гассиева (Видео)
04 Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍
05 Метеорит с алмазами упал на Землю
Новости сегодня
16:44 В Украине может зайти крупный инвестор из Франции
16:41 В финале Кубка Германии сыграют "Бавария" - "Айнтрахт"
16:41 Забавные снимки из мира дикой природы, которые зарядят позитивом на весь день
16:23 Лоурайдеры или вторая жизнь пикапов ХХ-го века (Фото)
16:23 Всемирно известная классика живописи с неожиданного ракурса (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Проверка НБУ обнаружила 11 нелегальных обменников
Проверка НБУ обнаружила 11 нелегальных обменников
Новости: Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Порошенко: Вопрос автокефалии выходит за пределы церковного
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Google больше нельзя использовать для обхода блокировок
Добавить комментарий
0