КОРД прибыл на штурм на школьном автобусе из-за нехватки транспорта

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись штурма одного из домов в селе Винницкой области.

В комментарии к ролику Князев рассказал о ходе операции и сказал, что автобус был предоставлен администрацией района.

“Отдаленное село Винницкой области. Неадекватный мужчина взял в заложники жену. Полиция прибывает на вызов, перестрелка. Жену удалось освободить. Мужчина забаррикадировался в доме. Помним, как в 2016 погибли двое полицейских в Тернопольской области при аналогичных обстоятельствах. Поднимаем спецназовцев КОРД. Четкие действия. Раненого злоумышленника с оружием задержали в забаррикадированном доме… Но опять на школьном автобусе. Как в 2014 на востоке, когда останавливали россиян … дежавю. Думаю, что вскоре в каждом областном спецподразделении уже будет свой транспорт,” – отметил глава Нацполиции.