Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 19.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Гройсман анонсировал свое участие в выборах-2019
Новости: Венецианская комиссия даст еще одну оценку украинскому законопроекту
Венецианская комиссия даст еще одну оценку украинскому законопроекту
Новости: Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Новости: Всемирно известная классика живописи с неожиданного ракурса (Фото)
Всемирно известная классика живописи с неожиданного ракурса (Фото)
X

КОРД прибыл на штурм на школьном автобусе из-за нехватки транспорта

Школьный автобус
17:59 Сегодня Телеграф
www.autocentre.ua
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Спецподраздению КОРД пришлось ехать на вызов на школьном автобусе.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись штурма одного из домов в селе Винницкой области.

В комментарии к ролику Князев рассказал о ходе операции и  сказал, что автобус был предоставлен администрацией района.

“Отдаленное село Винницкой области. Неадекватный мужчина взял в заложники жену. Полиция прибывает на вызов, перестрелка. Жену удалось освободить. Мужчина забаррикадировался в доме. Помним, как в 2016 погибли двое полицейских в Тернопольской области при аналогичных обстоятельствах. Поднимаем спецназовцев КОРД. Четкие действия. Раненого злоумышленника с оружием задержали в забаррикадированном доме… Но опять на школьном автобусе. Как в 2014 на востоке, когда останавливали россиян … дежавю. Думаю, что вскоре в каждом областном спецподразделении уже будет свой транспорт,” – отметил глава Нацполиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Винницкая область, КОРД, Нацполиция, Сергей Князев.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Паводок в Украине: украинцев предупредили о новых подтоплениях Женщина родила ребенка прямо на платформе железнодорожной станции "Дарница" В Киеве с крыши ТЦ сорвало лист металла

Последние новости

Официально представлен смартфон Huawei Honor 10 Госстат озвучил данные по импорту газа В Исландии преступник сбежал из тюрьмы и улетел одним рейсом с премьером
Сегодня читают
01 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
02 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
03 Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍
04 Усик оценил Гассиева (Видео)
05 Метеорит с алмазами упал на Землю
Новости сегодня
18:18 Экс-солистка "ВИА-Гры" показала свои ягодицы
18:13 Японию беспокоят учения на Курилах
18:08 Jaguar представил новые модификации седанов XE и XF
18:06 Мэнни Пакьяо планирует запустить собственную криптовалюту
17:53 Содружество Наций может возглавить принц Чарльз
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Проверка НБУ обнаружила 11 нелегальных обменников
Проверка НБУ обнаружила 11 нелегальных обменников
Новости: Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы
Мигель Диас-Канель возглавил Государственный совет Кубы
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Драйв ночи: безумные снимки с жарких диско-вечеринок 1970-х годов (Фото)
Добавить комментарий
0