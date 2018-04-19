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В Херсоне нашли двух беглецов-подростков

Полиция
22:36 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Несовершеннолетние сбежали из реабилитационного центра, но были замечены прохожим на улице, который сообщил в полицию.

В Херсоне нашли двух несовершеннолетних юношей, которые сбежали из центра социально-психологической реабилитации детей города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Двое несовершеннолетних 12-ти и 17-ти лет вчера сбежали из центра социально-психологической реабилитации детей города Херсона. Почти сутки их разыскивали сотрудники отдела ювенальной превенции и Херсонского отдела полиции", - говорится в сообщении. Беглецов заметил на остановке общественного транспорта прохожий.

"Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что на остановке в районе Восточный сидят двое детей, похожих на разыскиваемых. По указанному адресу выехали сотрудники отдела ювенальной превенции. Они убедились, что с ребятами все хорошо и вернули их в центр социально-психологической реабилитации детей", - отметили в полиции.

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Новости Украины, Беглецы, Подростки, Полиция, Реабилитация, Херсон.
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