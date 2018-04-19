Смертельное ДТП на Донетчине: Daewoo Lanos врезался в автобус

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса один человек погиб, четверо травмированы. Об этом сообщается на сайте полиции Донетчины.

По предварительным данным, около 15.00 вблизи поселка Цукурино водитель Daewoo Lanos, пытаясь обогнать автомобиль, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным рейсовым автобусом.

В результате аварии водитель автомобиля погиб, четверо пассажиров с серьезными травмами госпитализированы. Водитель и пассажиры автобуса получили незначительные повреждения.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.