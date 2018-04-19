Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина готова присоединиться к Центру НАТО по энергетической безопасности
Украина готова присоединиться к Центру НАТО по энергетической безопасности
Новости: В Страсбурге приняли важную резолюцию по Украине
В Страсбурге приняли важную резолюцию по Украине
Новости: "Фенербахче" - "Бешикташ": на поле победителя определить не удалось
"Фенербахче" - "Бешикташ": матч прерван из-за беспорядков
Новости: На пороге взрослой жизни: подросшие детки знаменитых людей (Фото)
На пороге взрослой жизни: подросшие детки знаменитых людей (Фото)
X

Смертельное ДТП на Донетчине: Daewoo Lanos врезался в автобус

ДТП
23:28 Чт, 19 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: police.dn.ua

Новости Украины: Водитель не справился с управлением и совершил столкновение со встречным рейсовым автобусом

В Донецкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса один человек погиб, четверо травмированы. Об этом сообщается на сайте полиции Донетчины.

По предварительным данным, около 15.00 вблизи поселка Цукурино водитель Daewoo Lanos, пытаясь обогнать автомобиль, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным рейсовым автобусом.

В результате аварии водитель автомобиля погиб, четверо пассажиров с серьезными травмами госпитализированы. Водитель и пассажиры автобуса получили незначительные повреждения.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Daewoo Lanos, Авария, Автобус, Донецкая область, ДТП.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Хортице посадят литовские дубы Драка депутатов в эфире на ТВ: прокуратура Киева открыла дело Паводок в Украине: украинцев предупредили о новых подтоплениях

Последние новости

"Фенербахче" - "Бешикташ": матч кубка прерван из-за беспорядков на трибунах Улыбка до ушей: забавная малышка со своим любимым пуделем Глава КС: Стремление в НАТО надо внести в Конституцию
Сегодня читают
01 Гассиев прокомментировал травму Александра Усика
02 Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху‍
03 Кубок Украины: "Шахтер" и "Динамо" встретятся в финале
04 Диетологи рассказали о новых правилах похудения
05 Усик оценил Гассиева (Видео)
Новости сегодня
00:25 США отреагировали на блокирование Telegram в РФ
00:10 На грани фола: красота и эластичность женского тела в объективе Гвидо Ардженти (Фото)
23:54 Боги шутят: смешные курьезные случаи, происходящие на небе
23:41 Простые диеты, которые помогут очистить вашу пищеварительную систему
23:25 СМИ: Левандовски готов перейти в "Реал"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко: В 2017 вынесено 1700 антикоррупционных приговоров
Луценко: В 2017 вынесено 1700 антикоррупционных приговоров
Новости: "Антонов" взломали хакеры
"Антонов" взломали хакеры
Новости: Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Финал Кубка Украины состоится 9 мая в Днепре
Новости: Врачи рассказали, почему нужно обязательно есть яблоки
Врачи рассказали, почему нужно обязательно есть яблоки
Добавить комментарий
0