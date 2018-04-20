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В ОБСЕ не знают, когда Донецкая фильтровальная станция возобновит свою работу

Александр Хуг
00:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 18 апреля Донецкая фильтровальная станция была закрыта и опечатана.

Сроки возобновления работы Донецкой фильтровальной станции на данный момент неизвестны.

Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Сегодня я лично общался с представителями КП "Вода Донбасса". Мне сообщили, что пятеро раненых все еще получают медицинскую помощь. Тот факт, что были ранены пятеро гражданских, является абсолютно неприемлемым. Пока неизвестно, когда Донецкая фильтровальная станция сможет возобновить свою работу", - рассказал он.

По словам Хуга, в компании "Вода Донбасса" ему рассказали, что автобус с работниками обстреляли из стрелкового оружия при выезде со станции.

Представитель ОБСЕ проинформировал, что накануне, 18 апреля, СММ зафиксировала нарушения режима огня в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции.

Как сообщалось, 17 апреля автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел. Пятеро работников, среди которых три женщины, были ранены и сейчас находятся в больнице.

По данным МинВОТ, по состоянию на 19 апреля Донецкая фильтровальная станция остановлена, поскольку люди отказываются работать в условиях обстрелов. Остатки воды из системы поступают в резервуары Авдеевки, откуда вода подается населению.

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Новости Украины, Александр Хуг, Донбасс, Донецкая фильтровальная станция, ОБСЕ.
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