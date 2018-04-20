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На острове Хортица установили круглосуточный пожарный пост

"Хортица"
05:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: С приходом жары на заповедном острове учащаются пожары из-за неосторожного обращения с огнем и поджогов.

В национальном заповеднике "Хортица" в Запорожской области на летний период установили круглосуточное дежурство пожарно-спасательного отряда.

Как сообщает в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в минувшем году в Запорожской области возникло 393 пожара на площади 96,57 га, от которых существенно пострадали экосистемы региона.

Основные причины возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем, неконтролируемое выжигание сухой растительности и ее остатков на сельхозугодиях, в лесных полосах, на участках вдоль автомобильных и железных дорог.

Также в минувшем году руководство Национального заповедника "Хортица" неоднократно заявляло о намеренных поджогах, которые неизвестные устраивали на территории острова. Чтобы спасти Хортицу от огня, за пожарной безопасностью острова следили не только пожарные, но и местные волотнтеры.

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Новости Украины, Запорожская область, Национальный заповедник, Пожарный пост, Хортица.
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