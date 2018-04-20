Рекордную партию метадона изъяли в Кривом Роге

Сотрудники СБУ разоблачили в Днепропетровской нарколабораторию и изъяли рекордную в истории Украины партию метадона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что двое жителей временно оккупированных террористами районов Донецкой области организовали в частном доме в Кривом Роге производство синтетического наркотика", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что сырье для изготовления метадона наркодельцы получали почтовыми отправлениями с одной из стран Восточной Азии. Во время обысков по месту обустройства нарколаборатории сотрудники СБ Украины изъяли более 10 кг готового наркотика, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет более 10 млн. грн и является крупнейшей партией в истории нашей страны. Также правоохранители обнаружили почти триста килограммов ингредиентов и прекурсоров для изготовления еще около ста килограммов метадона.

Благодаря оперативным действиям сотрудников спецслужбы дельцы не успели реализовать ни грамма опасного наркотика. По информации СБУ, часть "товара" злоумышленники планировали реализовывать на временно оккупированных боевиками территориях Донбасса под "крышей" главарей незаконных вооруженных формирований.