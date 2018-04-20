Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко предлагает лишать гражданства крымчан с паспортом РФ
Порошенко предлагает лишать гражданства крымчан с паспортом РФ
Новости: Политзаключенного Балуха в Крыму перевели в карцер
Политзаключенного Балуха в Крыму перевели в карцер
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: 5 самых древних книг, дошедших до наших дней
5 самых древних книг, дошедших до наших дней
X

Рекордную партию метадона изъяли в Кривом Роге

Метадон
19:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Стоимость 10 кг изъятого при обыске нарколаборатории наркотика составляет более 10 млн гривень.

Сотрудники СБУ разоблачили в Днепропетровской нарколабораторию и изъяли рекордную в истории Украины партию метадона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что двое жителей временно оккупированных террористами районов Донецкой области организовали в частном доме в Кривом Роге производство синтетического наркотика", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что сырье для изготовления метадона наркодельцы получали почтовыми отправлениями с одной из стран Восточной Азии. Во время обысков по месту обустройства нарколаборатории сотрудники СБ Украины изъяли более 10 кг готового наркотика, стоимость которого по ценам "черного рынка" составляет более 10 млн. грн и является крупнейшей партией в истории нашей страны. Также правоохранители обнаружили почти триста килограммов ингредиентов и прекурсоров для изготовления еще около ста килограммов метадона.

Благодаря оперативным действиям сотрудников спецслужбы дельцы не успели реализовать ни грамма опасного наркотика. По информации СБУ, часть "товара" злоумышленники планировали реализовывать на временно оккупированных боевиками территориях Донбасса под "крышей" главарей незаконных вооруженных формирований.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Кривой Рог, Метадон, Нарколаборатория, Полиция, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ГПУ получило материалы по некачественному строительству дорог В ГПСУ назвали основной маршрут контрабанды янтаря В ГСЧС рассказали о множестве нарушений пожарной безопасности в Украине

Последние новости

На Тернопольщине избили журналистов Демократы в США подали в суд на РФ, команду Трампа и WikiLeaks Николас Кейдж сделал важное заявление относительно своей карьеры
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
20:33 Лето, море и солнце на ярких картинах польской художницы (Фото)
20:28 Улыбка до ушей: забавные открытки, которые помогут поднять настроение
20:16 "Шахтер" отправил первый транш в размере 3,3 млн евро за новичка
20:16 Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты
20:10 Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: 7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля
7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля
Добавить комментарий
0