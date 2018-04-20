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В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката

Велопрогулка
18:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: КГГА ставит перед собой задачу развития велоинфраструктуры, анонсируя появление к лету 2018 года пункты проката велосипедов.

К началу летнего сезона в Киеве должно появиться 27 пунктов проката велосипедов. Об этом шла речь во время рабочего совещания заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна с коллегами из департаментов транспортной инфраструктуры, благоустройства, землепользования и представителями Нацполиции, передает пресс-служба КГГА.

"Создание развитой велоинфраструктуры - одна из ключевых задач, которую мы ставим перед собой. Это не так просто сделать, учитывая то, что десятилетиями инфраструктура города формировалась, как комфортная для пассажиров, коммунального транспорта и автовладельцев. Мы понимаем, что современные мегаполисы должны быть дружественными всех жителей и гостей города, а велосипед является экологическим и здоровым средством передвижения ", - подчеркнул Д. Давтян.

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Новости Украины, Велосипеды, Инфраструктура, КГГА, Киев, Пункты проката.
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