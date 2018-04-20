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На Тернопольщине избили журналистов

Журналисты
19:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Съемочную группу избили на предприятии "Агродружба" за подготовку материала для журналистского расследования, видеотехнику уничтожили.

В Тернопольской области на журналистов бюро журналистских расследований Волынь 24 и 12 Канал совершили нападение. Об этом "Волынь 24" сообщил на своей странице в Facebook.

"Журналист Сергей Шаповал и оператор Роман Харченко осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС", - отмечается в сообщении. Журналистов избили на территории предприятия "Агродружба", что в Теребовлянском районе Тернопольской области. Их также некоторое время даже насильно удерживали в помещении. По предварительной информации, оператор получил сотрясение мозга. У Сергея Шаповала рассечение щеки. Кроме того, нападавшие уничтожили технику: видео-, фотокамеру. Сейчас на место происшествия прибыла полиция. Медики предоставляют журналистам медицинскую помощь. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) уже взял ситуацию под свой контроль.

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Новости Украины, Агродружба, Журналисты, Избиение, Расследование, Тернополь.
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