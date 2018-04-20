На Тернопольщине избили журналистов

В Тернопольской области на журналистов бюро журналистских расследований Волынь 24 и 12 Канал совершили нападение. Об этом "Волынь 24" сообщил на своей странице в Facebook.

"Журналист Сергей Шаповал и оператор Роман Харченко осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС", - отмечается в сообщении. Журналистов избили на территории предприятия "Агродружба", что в Теребовлянском районе Тернопольской области. Их также некоторое время даже насильно удерживали в помещении. По предварительной информации, оператор получил сотрясение мозга. У Сергея Шаповала рассечение щеки. Кроме того, нападавшие уничтожили технику: видео-, фотокамеру. Сейчас на место происшествия прибыла полиция. Медики предоставляют журналистам медицинскую помощь. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) уже взял ситуацию под свой контроль.