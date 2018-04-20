Москаль: Предприниматели Закарпатья бегут за рубеж

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявляет, что из-за массового выезда за рубеж за первый квартал этого года в области прекратили деятельность 1800 предпринимателей. Об этом сообщается на сайте Г. Москаля.

"За первый квартал этого года на Закарпатье 1800 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) прекратили свою деятельность, зато открыли дело всего 1400 ФЛП. Таким образом, отрицательное сальдо составляет 400 физических лиц-предпринимателей", - заявил глава ОГА. По информации Г. Москаля, главная причина закрытия предприятий - трудоустройство за рубежом. "Физические лица-предприниматели платят налоги в местные бюджеты, поэтому массовое закрытие их деятельности - очень тревожный сигнал", - добавил он.