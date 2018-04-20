Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма
Новости Украины: Украинские Военно-морские силы провели учения возле оккупированного Крыма.
Военно-морские силы Украины провели учения вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.
Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ Facebook.
В течение нескольких дней подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ с приданой артиллерией проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.
Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.
Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.