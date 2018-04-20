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Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма

Артиллерийские подразделения ВМС ВСУ
20:10 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинские Военно-морские силы провели учения возле оккупированного Крыма.

Военно-морские силы Украины провели учения вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ Facebook.

В течение нескольких дней подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ с приданой артиллерией проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.

Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.

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Новости Украины, Артиллерийские подразделения, ВМС ВСУ, ВСУ, Крым, Украина, Учения, Учения ВСУ.
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