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В Северодонецке отравились дети "благотворительной" едой
20:28 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Дети отравились во время мероприятия, организованного благотворительным фондом.
В Луганской области в больницу с пищевым отравлением попали 12 детей, которые были участниками мероприятия, организованного благотворительным фондом в Северодонецке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз.
"Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести", - написал он.
По его данным, прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное производство.
Напомним, во Львовской обл. восемь человек отравились магазинным тортом.
До этого во Львове пятеро человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения пиццерии.
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