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В Северодонецке отравились дети "благотворительной" едой

Скорая помощь около больницы
20:28 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Дети отравились во время мероприятия, организованного благотворительным фондом.

В Луганской области в больницу с пищевым отравлением попали 12 детей, которые были участниками мероприятия, организованного благотворительным фондом в Северодонецке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз.

"Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести", - написал он.

По его данным, прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное производство.

Напомним, во Львовской обл. восемь человек отравились магазинным тортом.

До этого во Львове пятеро человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения пиццерии.

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Новости Украины, Благотворительный фонд, Донбасс, Луганская область, Отравились дети, Отравление, Северодонецк, Украина.
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