В Северодонецке отравились дети "благотворительной" едой

В Луганской области в больницу с пищевым отравлением попали 12 детей, которые были участниками мероприятия, организованного благотворительным фондом в Северодонецке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз.

"Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести", - написал он.

По его данным, прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное производство.

Напомним, во Львовской обл. восемь человек отравились магазинным тортом.

До этого во Львове пятеро человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения пиццерии.