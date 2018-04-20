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В Одессе поезд сбил мужчину

Рельсы
21:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Машинист поезда Одесса-Харьков не смог предотвратить наезд на человека, который сидел на рельсах.

В микрорайоне Поселок Котовского Одессы пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога "ПАО "Укрзализныця".

"Авария произошла вчера около 22:00 на перегоне Одесса-Сортировочная - Одесса-Восточная. Машинист пассажирского поезда №8 Одесса - Харьков, который двигался на скорости 55 км/ч, был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, сидящего на рельсах железнодорожного пути. Однако наезд не удалось предупредить - мужчина был смертельно травмирован", - говорится в сообщении. Известно, что пострадавший является жителем г. Одесса. Его тело доставили в городской морг. Проводится расследование.

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Новости Украины, Наезд, Одесса, Погибший, Поезд, Поселок Котовского, Рельсы.
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