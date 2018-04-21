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"Запорожсталь" применила инновационные решения при капремонте ДП-3

"Запорожсталь"
00:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: На запорожском металлургическом комбинате при ремонте доменной печи применили инновационное оборудование и технологии.

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, применил инновационные решения при проведении капитального ремонта доменной печи №3 благодаря оборудованию и технологиям голландской компании.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма обсудил инновационные для Украины решения с представителями голландской делегации во главе с первым секретарем посольства Нидерландов в Украине Рини Бюс в ходе их посещения предприятия.

Голландская делегация 20 апреля текущего года посетила комбинат "Запорожсталь", ознакомилась с экологической модернизацией комбината и посетила доменную печь №3, при разработке и реализации проекта реконструкции которой были применены инновационные решения. В частности, топ-менеджер указал на весомый вклад компании Mammoet (Голландия) в реализацию проекта: крупноузловая сборка агрегата с помощью крана компании-партнера позволила существенно сократить сроки реализации проекта.

В ходе встречи также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Применение крупноузловой сборки в проекте реконструкции доменной печи №3 стало настоящим феноменом в промышленном строительстве Украины. Вместе с другими инновационными решениями, которые были применены при разработке и реализации проекта, мы смогли построить печь в рекордно короткие сроки – за восемь месяцев вместо двух лет. Сегодня ДП-3 – это образец современного металлургического производства не только в украинских, но и в европейских масштабах", - отметил Р. Шурма, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, мега-кран голландской компании Mammoet был задействован при сборке крупноузловых блоков ДП-3 с объемом инвестиций в 1,5 млрд грн. Высота крана составляет 143 м, вес – 2 тыс. тонн, грузоподъемность – 1,6 тыс. тонн. На масштабной реконструкции печи кран работал в течение 5 месяцев, за этот период при помощи крана смонтировано порядка 7 тыс. тонн металлоконструкций.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

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Новости Украины, Запорожсталь, Металлургия, Новости Украины, Промышленность, Украина.
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