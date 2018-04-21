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В Киеве ликвидировали нарколабораторию, изъяв амфетамин на 1 млн гривен

Полиция
05:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве работники органов задержали преступников с крупной партией наркотических средств.

Киевские правоохранители ликвидировали деятельность нарколаборатории, разоблачив 33-летнего киевлянина на изготовлении наркотиков на миллион гривен, сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"Сотрудники Департамента противодействия наркопреступности во взаимодействии с Главным следственным управлением под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины разоблачили противоправную деятельность 33-летнего киевлянина. Он в арендованной квартире в Днепровском районе столицы устроил лабораторию по изготовлению амфетамина в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, злоумышленник превратил квартиру в мощную нарколабораторию. Как отмечает руководитель департамента противодействия наркопреступности Александр Скорук, разовый цикл изготовления амфетамина этой лабораторией составлял около 1,5 кг психотропного вещества.

"Во время санкционированного обыска полицейские изъяли у злоумышленника более двух кг амфетамина в кристаллическом и жидком состояниях, специальное оборудование для синтеза психотропа и более пяти литров фенилнитропропену – прекурсора, используемого для изготовления психотропного вещества", – рассказал он.

А.Скорук отметил, что по ценам "черного" рынка стоимость такой партии психотропа составляет почти миллион гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Новости Украины, Амфетамин, Киев, Наркотики, Новости Украины, Полиция, Происшествия, Украина.
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