Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 21.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об остановке ядерных испытаний
Новости: Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний
Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына о прекращение ядерных испытаний
Новости: СМИ: Роналду использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов
СМИ: Роналду использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов
Новости: СМИ: Некоторые страны могли изучать "Новичок" для разработки противоядия
СМИ: Некоторые страны могли изучать "Новичок" для разработки противоядия
X

В Тернопольской области избили журналистов во время съемок расследования

Избили журналистов
06:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Двое журналистов были избиты во время работы над материалом о нелегальных заправочных станциях.

В Теребовлянском районе Тернопольской области на частном предприятии избили двух журналистов во время съемок о нелегальных заправочных станциях, сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Сообщение об избиении журналистов поступило на линию "102" 20 апреля около 14:00 от врачей. Происшествие случилось в Теребовлянском районе. Журналист интернет-издания "Волинь24" и оператор "12 канала" из Луцка зашли на территорию одного из частных предприятий и во время съемок, как они утверждают, на них напал один из работников учреждения", – говорится в сообщении.

По словам пострадавших, они выполняли редакционное задание по разоблачению работы нелегальных заправочных станций Западного региона. По предварительной информации, у съемочной группы легкие телесные повреждения. Их направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители внесли в единый реестр досудебных расследований производство в соответствии со ст.171 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Следствие продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Избили журналиста, Нелегальные заправки, Новости Украины, Происшествия, Тернопольская область, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма Захарченко: ДФС запустим в ближайшее время Москаль: Предприниматели Закарпатья бегут за рубеж

Последние новости

Ученые из США испытали на обезьянах негормональную мужскую контрацепцию Фантазия бьет ключом или когда питье пива превращается в целый ритуал (Фото) В Киеве ликвидировали нарколабораторию, изъяв амфетамин на 1 млн гривен
Сегодня читают
01 Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)
02 Укрепить здоровье поможет правильное употребление сала
03 Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты
04 Почему редис должен быть на вашей тарелке
05 "Шахтер" отправил первый транш в размере 3,3 млн евро за новичка
Новости сегодня
07:21 Менеджер Гассиева: Выглядит странно, что Усик не хочет биться в Росии
07:18 Знаменательные события в истории: 21 апреля 2018 года
07:17 Коррупционный скандал в миграционном ведомстве Бремена
07:16 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2018: все знаки зодиака
07:14 Игрок "Реала" Себальос близок к переходу в клуб АПЛ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0