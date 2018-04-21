В Тернопольской области избили журналистов во время съемок расследования

В Теребовлянском районе Тернопольской области на частном предприятии избили двух журналистов во время съемок о нелегальных заправочных станциях, сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Сообщение об избиении журналистов поступило на линию "102" 20 апреля около 14:00 от врачей. Происшествие случилось в Теребовлянском районе. Журналист интернет-издания "Волинь24" и оператор "12 канала" из Луцка зашли на территорию одного из частных предприятий и во время съемок, как они утверждают, на них напал один из работников учреждения", – говорится в сообщении.

По словам пострадавших, они выполняли редакционное задание по разоблачению работы нелегальных заправочных станций Западного региона. По предварительной информации, у съемочной группы легкие телесные повреждения. Их направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители внесли в единый реестр досудебных расследований производство в соответствии со ст.171 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Следствие продолжается.