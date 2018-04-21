Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 21.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госдеп отметил нарушение прав человека в Украине
Госдеп отметил нарушение прав человека в Украине
Новости: Литва просит США усилить ее ПВО
Литва просит США усилить ее ПВО
Новости: Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"
Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"
Новости: Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной
Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной
X

Контрабандный виски изъяли в Киеве

Виски
09:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В результате обыска было обнаружено и изъято почти 2000 безакцизных бутылок виски известных марок на сумму около 663 тыс. гривень.

Около двух тысяч бутылок подпольного виски Chivas Regal и Jack Daniels, которые хранились и продавались в магазине с вывеской "Лавка", расположенном в Подольском районе Киева, изъяли правоохранители, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что злоумышленники с целью собственного обогащения с начала 2018 организовали незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров – алкогольной продукции известных торговых марок "Chivas Regal", "Jack Daniels", "Martini".

Как отмечается, во время обысков, проведенных в указанных помещениях, следователи обнаружили и изъяли 1971 бутылку алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога, объем которых составляет около 2 тыс. литров ориентировочной стоимостью почти 663 тыс. грн. В настоящее время продукцию отправили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Виски, Киев, Контрабанда, Обыск, Полиция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Вымогателя из РФ задержали в Киеве В Северодонецке отравились дети "благотворительной" едой Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма

Последние новости

Мода 2018: весенний макияж, который придаст вам свежести и нежности (Фото) Капитан сборной Украины подписал контракт с чемпионом Армении В популярном фильме с Райаном Гослингом нашли пропаганду педофилии
Сегодня читают
01 Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)
02 Укрепить здоровье поможет правильное употребление сала
03 Ученые назвали главную причину развития неизлечимого рака
04 Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты
05 Почему редис должен быть на вашей тарелке
Новости сегодня
10:27 Слишком молодой: всемирно известные музыканты шокированы смертью диджея Avicii
10:25 Стало известно, когда Усик сможет вернуться к тренировкам
10:23 В Германии температура воздуха в апреле побила 200-летний рекорд
10:08 Красивые места, в которых можно здорово и дешево отдохнуть (Фото)
10:08 Розенко уверяет, что система начисления субсидий глобально не изменится
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минюст: Готовится проверка пенитенциариев
Минюст: Готовится проверка пенитенциариев
Новости: Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину
Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину
Новости: Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня
Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня
Новости: Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Добавить комментарий
0