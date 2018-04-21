Контрабандный виски изъяли в Киеве

Около двух тысяч бутылок подпольного виски Chivas Regal и Jack Daniels, которые хранились и продавались в магазине с вывеской "Лавка", расположенном в Подольском районе Киева, изъяли правоохранители, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что злоумышленники с целью собственного обогащения с начала 2018 организовали незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров – алкогольной продукции известных торговых марок "Chivas Regal", "Jack Daniels", "Martini".

Как отмечается, во время обысков, проведенных в указанных помещениях, следователи обнаружили и изъяли 1971 бутылку алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога, объем которых составляет около 2 тыс. литров ориентировочной стоимостью почти 663 тыс. грн. В настоящее время продукцию отправили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.