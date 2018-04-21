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В Бердянске хулиганы забросали камнями тепловоз

Тепловоз ЧМЭ-3
13:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Молодые люди неадекватно отреагировали на замечание машиниста об опасности хождения по рельсам, устроив тепловозу "лапидацию".

Группа юношей, находясь под действием наркотических веществ, щебнем забросала локомотив на станции Бердянск в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Вчера (19 апреля) В 9:40 на станции Бердянск группа молодых людей, которые находились под действием наркотических веществ, щебнем побила стекла в маневровом локомотиве ЧМЭ-3. Локомотивной бригаде, которая попала "под обстрел" хулиганов, пришлось уклоняться от камней, которые летели с разных сторон. Лишь чудом никто не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечено, что агрессию у юношей, которые ходили по железнодорожному пути, вызвало замечание, что их действия опасны для них, а также препятствуют движению поездов.

"На помощь железнодорожникам поспешил работник военизированной охраны, который задержал молодых людей и передал их наряду полиции. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Разбойникам придется возместить железной дороге причиненные ей убытки", - отметили в "Укрзализныце".

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Все по теме:

Новости Украины, Бердянск, Камни, Лапидация, Тепловоз, Хулиганы.
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