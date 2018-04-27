Подозреваемому в убийстве Ноздровской продлили арест

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

"Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 25 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровской. 8 января правоохранители задержали Юрия Россошанского и объявили ему подозрение в убийстве Ноздровской. Подозреваемый является отцом Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года в селе Демидов насмерть сбил на автомобиле сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую.

Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. В то же время адвокаты семьи Ноздровской заявили, что следствие не учитывает их версии о личности убийцы.