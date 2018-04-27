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Оккупанты Донбасса обстреляли мирных жителей в Зайцево

Зайцево
21:40 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Обстрелы со стороны боевиков в четверг повредили хозпостройки мирных жителей Зайцево, никто не пострадал.

Хозяйственные постройки мирных жителей и линии электропередач в пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области были повреждены вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований утром в четверг, сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).

"Огонь по гражданской инфраструктуре противник вел из населенных пунктов Горловка и Гольмовский с 09.00 до 09.45 26 апреля, применяя минометы калибра 120 мм. Вследствие отмеченных обстрелов повреждены хозяйственные здания мирных жителей, которые проживают по улицам Вологодского и Шумского, а также линии электропередач. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook в пятницу.

В украинской стороне СЦКК расценивают обстрел, как провокацию, направленную на дестабилизацию социальной обстановки на линии столкновения, принуждение Вооруженных сил Украины к открытию огня в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинскую сторону в несостоятельности соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению всеобъемлющего режима тишины. "Подобные действия со стороны вожаков оккупационной администрации РФ свидетельствуют о пренебрежении ими всеми нормами международного гуманитарного права, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и наносит материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг боевики 52 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего получили ранения трое украинских военнослужащих, еще двое получили боевые травмы.

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Новости Украины, Восток Украины, Донбасс, Зайцево, Обстрелы, Оккупанты, СЦКК.
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