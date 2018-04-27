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Люди перекрыли движение переполненных электричек на Львовщине

Скнилов
21:27 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Около сотни людей заблокировали два поезда из Львова в Пустомытовском районе.

Около сотни людей на станции Скнилов в Пустомытовском районе перекрыли движение двух электропоездов из Львова, пытаясь попасть домой на майские праздники.

Об этом сообщил пользователь соцсети Facebook Роман Спивак, иллюстрируя события соответствующими фото, на которых видно около сотни людей, блокирующих движение двух заполненных людьми поездов.

По его словам, на станции Скнилов 4-вагонный поезд Львов-Лавочное догнал предыдущий тоже 4-вагонный Львов-Мукачево, который отправился из Львова на 40 минут быстрее, и теперь оба заполненные людьми поезда заблокированы.

"Приветствие Владимиру Омеляну и руководителю "Укрзализныци" Евгению Кравцову. Две электрички Львов-Лавочное и Львов-Мукачево стоят как вкопанные, - написал он. - Люди перекрыли пути. Потому не соглашаются ехать в 4-вагонных облупленных "гиперлупах".

Он также объяснил, что ранее такие поезда имели по 8 вагонов, но если вагоны ломаются, то их просто изымают из поезда, и поэтому сейчас осталось по 4 вагона.

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Новости Украины, Железная дорога, Львовская область, Пригородные поезда, Скнилов, УЗ, Украина, Укрзализныця, Электропоезда.
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