Разведка: Ревизоры РФ приехали на Донбасс расследовать потерю техники боевиками

Группа армейских инспекторов из РФ приехала на оккупированный Донбасс, чтобы расследовать потери техники и личного состава. А российских офицеров-"советников" из-за некомпетентности отстранили от управления подразделениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В оккупированный Донбасс приехала группа инспекторов российской армии, которые проводят расследование по поводу потери личного состава и техники подразделениями РЭБ и РЭР. По информации разведки штаба АТО, на прошлой неделе в районе населенного пункта Смелое, что на Луганщине, противником утрачен новый образец техники РЭБ российского производства - станция постановки помех Р-330Ж "Житель", - отметили в пресс-центре штаба АТО.

В разведке штаба предполагают, что техника РЭБ могла быть уничтожена вследствие пренебрежения элементарными пожарными нормами, или же из-за некомпетентности российских "советников", по которым и назначено расследование.

"На время проведения расследования кадровых российских военных отстранили от управления подразделениями. Временно их обязанности будут исполнять местные наемники, пока из России не прибудет замена", - отметили в штабе АТО.