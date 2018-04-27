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Разведка: Ревизоры РФ приехали на Донбасс расследовать потерю техники боевиками

Р-330Ж "Житель"
23:54 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: topwar.ru

Новости Украины: Потерю военного имущества пытались "списать" на обстрелы силами Антитеррористической операции, во что, очевидно, не поверили и российские кураторы.

Группа армейских инспекторов из РФ приехала на оккупированный Донбасс, чтобы расследовать потери техники и личного состава. А российских офицеров-"советников" из-за некомпетентности отстранили от управления подразделениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В оккупированный Донбасс приехала группа инспекторов российской армии, которые проводят расследование по поводу потери личного состава и техники подразделениями РЭБ и РЭР. По информации разведки штаба АТО, на прошлой неделе в районе населенного пункта Смелое, что на Луганщине, противником утрачен новый образец техники РЭБ российского производства - станция постановки помех Р-330Ж "Житель", - отметили в пресс-центре штаба АТО.

В разведке штаба предполагают, что техника РЭБ могла быть уничтожена вследствие пренебрежения элементарными пожарными нормами, или же из-за некомпетентности российских "советников", по которым и назначено расследование.

"На время проведения расследования кадровых российских военных отстранили от управления подразделениями. Временно их обязанности будут исполнять местные наемники, пока из России не прибудет замена", - отметили в штабе АТО.

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Новости Украины, Донбасс, ОРДЛО, Потеря техники, Разведка, Российские военные.
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