Ремонтные работы в Киеве 28 апреля: график ограничения движения

В столице в связи с выполнением ремонтных работ на майских выходных частично ограничат движение транспорта на некоторых улицах, сообщают в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевавтодор".

График ограничения движения:

В субботу 28 апреля с 8:00 до 23:00 по б-ру Леси Украинки на участке от ул.Эспланадной до ул. Госпитальной.

28 апреля с 6:00 до 6:00 утра 2 мая по ул.Владимирской на участке от пер.Рильского до Андреевского спуска, по просп. Павла Тычины на участке от ул. Юрия Шумского до ул. Березняковской.

30 апреля с 8:00 до 18:00 по б-ру Вернадского (нечетная сторона) на участке от. ул. Семашко до ул. Академика Крымского.

Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.