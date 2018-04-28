В Бахмуте 2 мая посол Японии примет участие в посадке сакуры

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми 2 мая в городе Бахмут Донецкой области примет участие в посадке сакуры.

Об этом в пятницу сообщили в Бахмутском городском совете

«С целью укрепления дружеских взаимоотношений и сотрудничества между странами 2 мая 2018 года в центральной части нашего города, при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Шигеки Суми, представителей областной и местной власти, молодежи, общественности и жителей города Бахмут, состоится высадка саженцев деревьев сакуры», - говорится в сообщении.

Как известно, в 2017 году в рамках празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений, а также празднования Года Японии в Украине Посольство Японии при поддержке компании JTI начало проект высадки сакуры. В целом в украинских городах было высажено более 1500 этих деревьев.