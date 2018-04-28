Штаб АТО: Боевики 53 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены трое военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования осуществили 53 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранены трое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 53 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Пострадавших военнослужащих доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь", - сказано в сводке на странице штаба в Facebook в субботу утром.

На Луганском направлении с 120 и 82-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям под Крымским. Также 120-мм миномет, БМП и гранатометы агрессор задействовал по украинским опорным пунктам вблизи Светлодарска.

На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Водяного. Также минометы калибра 120-мм враг применил в районе Лебединского.

Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно вел огонь по украинским позициям вблизи Шахты "Бутовка", Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки и Песков, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса - под Талаковкой, из гранатометов - неподалеку Авдеевки и Богдановки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополь и Пищевики, со стрелкового оружия - по защитникам Авдеевки, Красногоровки, Талаковки и Широкино, а вблизи Марьинки велся снайперский огонь.