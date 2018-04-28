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Взрыв автомобиля в Киеве, есть погибший и травмированный
08:49 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Фото: НПУ
Новости Украины: В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил травмы.
В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил телесные повреждения, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.
Как отмечается, взрыв произошел в Дарницком районе. В 22:20 правоохранителям сообщили, что по ул.Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль.
На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.
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По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, другой получил телесные повреждения.
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