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Взрыв автомобиля в Киеве, есть погибший и травмированный

Взрыв автомобиля в Киеве
08:49 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: НПУ

Новости Украины: В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил травмы.

В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил телесные повреждения, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.

Как отмечается, взрыв произошел в Дарницком районе. В 22:20 правоохранителям сообщили, что по ул.Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль.

На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

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По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, другой получил телесные повреждения.

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Новости Украины, Автомобиль, Взрыв, Взрыв автомобиля в Киеве, Киев, Погибший, Травмированный.
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