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Оккупанты Донбасса трижды обстреляли территорию ДФС

Донецкая фильтровальная станция
19:20 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики трижды обстреляли территорию возле Донецкой фильтровальной станции.

В субботу, 28 апреля, начиная с 10.00, российско-оккупационные войска трижды обстреляли территорию возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. Сегодня, начиная с 10.00, боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, обстрел района ДФС российско-оккупационные войска осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ.

В результате преступных действий боевиков сорваны безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, Донецкая фильтровальная станция, ДФС, Обстрелы.
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