Оккупанты Донбасса трижды обстреляли территорию ДФС

В субботу, 28 апреля, начиная с 10.00, российско-оккупационные войска трижды обстреляли территорию возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня во время проведения ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. Сегодня, начиная с 10.00, боевики трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, обстрел района ДФС российско-оккупационные войска осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ.

В результате преступных действий боевиков сорваны безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции.