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В КГГА рассказали, как и когда будут ремонтировать Шулявский мост

Шулявский мост
21:25 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Движение по Шулявскому мосту в Киеве закроют не раньше июня, помимо этого будут перенесены ближайшие объекты инфраструктуры.

Движение по столичному Шулявскому мосту в связи с его реконструкцией закроют не раньше июня.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В пресс-службе пояснили, что схемы движения транспорта в связи с реконструкцией Шулявского моста будут изменены с июня.

"В мае будут осуществляться только работы по реорганизации дорожного движения. Закрывается движение с июня, не раньше", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет об организации объездных путей, работники будут устанавливать светофоры, знаки объезда.

Как сообщалось, 26 апреля Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что с 1 мая начинается подготовка к реконструкции моста. Запланированные работы по реконструкции продлятся ориентировочно 17 месяцев.

Для регулирования движения будут установлены 3 светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.

В связи с реконструкцией моста предусмотрены следующие изменения в движении: движение по ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

По ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко (в сторону ул. Елены Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

Односторонними будут улицы Антона Цедика до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

Троллейбусы, курсирующие со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, будут иметь конечную остановку «Индустриальный мост»; со стороны ул. Телиги по ул. Довженко - «Ивана Гонты». Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

При этом движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется начать уже до конца этого года.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Ремонт дорог, Ремонт Шулявского моста, Шулявский мост.
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