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От взрыва гранаты в авто погиб журналист, работавший в АТО

Взорванное авто
22:31 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В результате взрыва авто в Киеве погиб журналист Виталий Кукса работавший в АТО.

В результате взрыва автомобиля в Киеве накануне ночью погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, ранее работавший в АТО, сообщает ТСН.uа со ссылкой на собственные источники.

На сайте телеканала в субботу сообщается, что В.Кукса ранее работал в зоне АТО связистом, много писал на военные темы. Материалы публиковал в украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. По состоянию на день взрыва официально был безработным.

Кроме того, по информации издания, в результате взрыва пострадал 24-летний Андрей Сероштан. Отмечается, что у него нет официальной работы. Ссылаясь на данные источников, телеканал сообщает, что он находился за рулем авто.

Источники рассказали изданию, что граната разорвалась в руках у В.Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий называют семейный конфликт.

Как сообщалось, взрыв произошел в Дарницком районе 27 апреля. В 22:20 правоохранителям сообщили, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль.

На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

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Новости Украины, АТО, Взрыв гранаты, Виталий Кукса, Журналист, Убийство журналиста, Украина.
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