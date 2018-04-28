ГСЧС: На Харьковщине ожидается самый высокий уровень пожароопасности

В ближайшие несколько дней на территории Харьковской области будет преобладать самый высокий уровень пожарной опасности.

"По данным Укргидрометцентра, с 28 апреля по 1 мая в Харьковской области будет преобладать чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности - длительный период высокой температуры воздуха при отсутствии осадков. Учитывая такие прогнозы, ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В ГСЧС напоминают, что при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса запрещается посещать хвойные леса, разводить костер в лесу и лесопосадках, заезжать в лес на автомобиле, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки и др.