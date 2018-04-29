Из-за пожара в лагере "Виктория" будут судить экс-заместителя одесского мэра

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя одесского мэра, чья служебная халатность привела к трагедии во внешкольном учреждении «Виктория».

Об этом на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, информирует пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура Одесской области 27 апреля направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Одесского городского головы. Указанное лицо обвиняется в служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сказал прокурор.

По данным следствия, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и недобросовестное отношение к ним заместителем председателя горсовета привело к трагическим событиям во внешкольном учреждении "Виктория".

На рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора детского лагеря, бывшего руководителя Киевского райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и инспектора этого райотдела ГСЧС.

Как сообщалось ранее, в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе произошел пожар в детском лагере "Виктория". Огонь полностью уничтожил один из двухэтажных деревянных домов, где находились 42 ребенка, погибли трое из них - в возрасте от 8 до 12 лет.