Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Ужасная авария на трассе Киев – Черкассы: погиб мужчина и трехлетний ребенок

ДТП
01:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте в результате ужасной аварии.

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев – Черкассы погиб мужчина и трехлетний ребенок, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"28 апреля, около 11:37, на трассе Борисполь-Запорожье, вблизи села Песчаное Золотоношского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ssang Yong и ВАЗ. В результате происшествия водитель ВАЗа, мужчина 1965 года, погиб на месте. Еще трое людей находившихся в салоне ВАЗа - женщину, 1967 года рождения и 2-х детей - 2015-го и 2016-го годов рождения, получили травмы различной степени и были срочно госпитализированы в Золотоношской Центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь самого младшего ребенка не удалось", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу.

На место происшествия привлекались золотоношские спасатели, которые с помощью инженерно-спасательного оборудования деблокировали с искореженного салона автомобиля погибшего водителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Автокатастрофа, ДТП, Киев, Новости Украины, Происшествия, Украины, Черкассы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В очереди на западной границе скопилось почти 500 фур Карта АТО: боевики совершили 12 обстрелов, потерь нет В Одесской области сотрудники ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

Последние новости

Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0