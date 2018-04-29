Ужасная авария на трассе Киев – Черкассы: погиб мужчина и трехлетний ребенок

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев – Черкассы погиб мужчина и трехлетний ребенок, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"28 апреля, около 11:37, на трассе Борисполь-Запорожье, вблизи села Песчаное Золотоношского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ssang Yong и ВАЗ. В результате происшествия водитель ВАЗа, мужчина 1965 года, погиб на месте. Еще трое людей находившихся в салоне ВАЗа - женщину, 1967 года рождения и 2-х детей - 2015-го и 2016-го годов рождения, получили травмы различной степени и были срочно госпитализированы в Золотоношской Центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь самого младшего ребенка не удалось", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу.

На место происшествия привлекались золотоношские спасатели, которые с помощью инженерно-спасательного оборудования деблокировали с искореженного салона автомобиля погибшего водителя.