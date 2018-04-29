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ОБСЕ: На пропускном пункте возле Горловки боевики угрожали патрулю наблюдателей

ОБСЕ
05:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Инцидент произошел 28 апреля, говорится в оперативном отчете ОБСЕ.

СММ ОБСЕ на Донбассе заявляет, что ее наблюдателей остановили для проверки поддерживаемые РФ боевики на пропускном пункте возле неподконтрольной правительству Украины Горловки.

Инцидент произошел 28 апреля в 14:00, говорится в оперативном отчете ОБСЕ.

"28 апреля 2018 года в 14:00 на блокпосту, расположенном к северу от н.п. Горловка, 6 вооруженных членов вооруженных формирований остановили патруль СММ, состоящий из 5 сотрудников на двух бронированных автомобилях, которые направлялись из подконтрольных к неподконтрольных правительству районов Донецкой области", - сообщили в организации.

"Члены вооруженных формирований требовали провести осмотр багажников автомобилей СММ, и патруль принял это требование", - говорится в отчете.

"После проверки багажников они также требовали открыть все ящики для инструментов с обоих автомобилей, чтобы "убедиться, что СММ не перевозит оружие", - заявили в ОБСЕ.

Когда наблюдатели объяснили, что, согласно мандату, имеют свободу передвижения, а схожие требования боевиков это нарушают, им предложили или выполнить требования, или вернуться на контролируемую Украиной территорию.

"Позже боевики заявили, что в случае невыполнения их требований вызовут "команду специального назначения", чтобы та увезла наблюдателей в другое место для проверки содержания обоих автомобилей", - говорится в сообщении.

"Наблюдатели смогли вернуться на свою базу в оккупированном Донецке только после того, как показали боевикам содержимое ящиков с инструментами, аптечек и спальников", - подчеркнули в Миссии.

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