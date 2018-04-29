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Боевики 61 раз обстреляли позиции сил АТО, несколько бойцов ВСУ ранены

АТО
06:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования 61 раз открывали огонь.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 61 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО, четверо раненых и трое травмированных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате вражеских обстрелов четверо украинских воинов получили ранения. Еще трое наших армейцев - получили боевые травмы. Пострадавших защитников доставлены в лечебные учреждения где им оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в тексте сводки, опубликованной на странице пресс-центра в Фейсбук в воскресенье утром.

По данным штаба, боевики в ходе обстрелов использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Всего за прошедшие сутки боевики 61 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО.

На луганском направлении, из запрещенных 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов боевики обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Новотошковского. Также 122-мм артиллерийские системы и вооружение танка они применили в районе Крымского, а минометы калибра 120-мм - под Троицким и Луганским. Кроме этого, с 82-мм минометов огонь велся по украинским укреплениям вблизи Причепиловки и Новозвановки, из гранатометов различных типов - около Попасной и Луганского, из вооружения БМП - в районе Троицкого, а с стрелкового оружия - неподалеку Новоселовки.

На донецком направлении из 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Авдеевки. Также 120-мм минометы они применили под Богдановкой и Новотроицким, а минометы калибра 82-мм - в районе Шахты "Бутовка", Новоселовки и Водяного. Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения - гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - боевики вели огонь по позициям ВСУ вблизи Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино, Марьинки, Каменки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Опытного, Верхнеторецкого, Красногоровки и Шахты "Бутовка". Также по Водяному, Широкиному и Марьинке - велся снайперский огонь.

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