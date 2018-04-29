В Украине состоялись тактические учения десантников (Видео)

На одном из военных полигонов на юге Украины состоялись тактические учения отдельной воздушно-десантной бригады, которая отработала десантирование в тыл врага. Об этом сообщается на сайте Минобороны. "К проведению учений был привлечен личный состав отдельной воздушнодесантной бригады и несколько звеньев ударных вертолетов МИ-24 и транспортных вертолетов МИ-8. По замыслу учений, наша оперативно-тактическая группа должна была осуществить десантирование в тыл врага. Захватить и уничтожить его опорные пункты и занять оборону, обеспечить проход основных ударных подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. Учения проходили в режиме "реального времени": "Командование подразделений знало только свое основное боевое задание и предварительные данные об условных силах и укреплениях противника. Собственно командиры сами определяли, где должна была быть точка десантирования, как организовать боевые порядки и штурм позиций, куда приглашать воздушную поддержку, а куда удар минометов. Также в условиях активного действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы командиры должны были установить связь между собой и с подразделениями поддержки". Кроме того, в ходе учений было отработано отражение вражеского морского десанта, который начал надвигаться на побережье. В ходе учений стрельба велась только боевыми патронами и использовалось все имеющееся в десантном подразделении оружие. "Все поставленные задачи десант выполнил на оценку "отлично". Командиры смогли своевременно сориентироваться в обстановке и принять верные решения. Так же быстро была установлена связь между разными тактическими штурмовыми группами. Командиры смогли поддержать друг друга огнем и действовать слаженно", - отметил заместитель руководителя учений полковник Андрей Качанов.