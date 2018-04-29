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Резонансное ДТП в Кривом Роге: скончался еще один пострадавший

ДТП в Кривом Роге
10:23 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Сегодня, 29 апреля, в больнице скончался еще один пострадавший в результате масштабной аварии в Кривом Роге.

Число жертв масштабной аварии в Кривом Роге (Днепропетровская область), когда столкнулись легковушка, автобус и маршрутка, увеличилось до 11 человек. Утром 29 апреля стало известно, что в больнице скончался еще один пассажир маршрутного такси. Об этом пишет местный ресурс "Первый городской".

Отмечается, что это 40-летний мужчина, которого доставили в больницу в критическом состоянии, поэтому врачи боролись за его жизнь в течение 11 дней.

По информации журналистов, он работал подрядчиком на Южном горно-обогатительном комбинате.

ДТП в Кривом Роге: возросло количество погибших

Как сообщает "Первый Криворожский", пострадавшие в результате вышеупомянутой страшной аварии и в дальнейшем находятся в больнице, а один человек до сих пор – в реанимации. Также некоторых пассажиров с травмами средней тяжести уже выписали, однако некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

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Новости Украины, Возросло количество погибших, Днепропетровская область, ДТП в Кривом Роге, Количество погибших.
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