Резонансное ДТП в Кривом Роге: скончался еще один пострадавший

Число жертв масштабной аварии в Кривом Роге (Днепропетровская область), когда столкнулись легковушка, автобус и маршрутка, увеличилось до 11 человек. Утром 29 апреля стало известно, что в больнице скончался еще один пассажир маршрутного такси. Об этом пишет местный ресурс "Первый городской".

Отмечается, что это 40-летний мужчина, которого доставили в больницу в критическом состоянии, поэтому врачи боролись за его жизнь в течение 11 дней.

По информации журналистов, он работал подрядчиком на Южном горно-обогатительном комбинате.

Как сообщает "Первый Криворожский", пострадавшие в результате вышеупомянутой страшной аварии и в дальнейшем находятся в больнице, а один человек до сих пор – в реанимации. Также некоторых пассажиров с травмами средней тяжести уже выписали, однако некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.