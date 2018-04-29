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Гражданин Украины пытался в носках вывезти в РФ €25 тысяч
12:09 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: В харьковской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям задержали украинца, пытавшегося вывезти в Россию 25 тысяч евро.

В Харьковской области пограничники задержали украинца, который в носках пытался вывезти в Россию 25 тыс.евро. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера, в пункте пропуска" Гоптовка "пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили украинца, который пытался переместить через границу 25 000 евро", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр. В ходе углубленного досмотра мужчины и его вещей, в обуви правоохранители обнаружили купюры на общую сумму 25 000 евро.

Купюры изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.

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Новости Украины, Вывоз валюты в РФ в носке, ГСЧС, Задержание украинца, Попытка, Харьковская область.
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