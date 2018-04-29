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Карта АТО: боевики совершили 12 обстрелов, потерь нет

ВСУ
14:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Текущая ситуация на сегодняшний день, 29 апреля: с полуночи по состоянию на девять часов утра противник совершил 12 прицельных обстрелов наших опорных пунктов

С полуночи и до девяти часов утра российско-оккупационные войска совершили 12 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил на брифинге в воскресенье, 29 апреля, официальный представитель Министерства обороны полковник Максим Праута.

Он добавил, что один обстрел произошел на Луганском направлении - около полуночи позиции ВСУ в районе Причепиловки в течение получаса незаконные вооруженные формирования обстреливали из артиллерии калибра 122 мм. В сторону украинских военных выпущено 3 снаряда.

"Остальные 11 прицельных обстрелов были зафиксированы на Донецком направлении. Противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщил Праута.

В частности, по его словам, трижды под обстрел попали защитники Красногоровки, по два раза были обстреляны позиции Вооруженных сил вблизи Водяного, Авдеевки и шахты Бутовка. Еще по одному обстрела зафиксировано в районе Широкино и Марьинки.

Максим Праута сообщил, что подразделения ВСУ открывали огонь 7 раз, потерь среди наших военных нет.

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Новости Украины, АТО, Восток Украины, ВСУ, Донбасс, Донецкая область, Карта АТО, Луганская область.
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