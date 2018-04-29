Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

В очереди на западной границе скопилось почти 500 фур

Скопление фур
14:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: По словам Олега Слободяна, скопление фур наблюдается в пунктах пропуска "Ягодин", "Порубное", "Ужгород".

В пунктах пропуска на западной границе Украины несколько затруднен пропуск грузовиков на трех направлениях на выезд из Украины, зато очередей легковых автомобилей не наблюдается.

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Да, есть осложнения по трем направлениям, но с выездом грузовиков. Однако практически минимальные или отсутствуют скопления легкового транспорта, следующего в страны ЕС", - отметил Слободян.

"Там сейчас накопилось более 150 автомобилей, на каждом из них. Но это касается только грузового автотранспорта", - уточнил помощник председателя ГНСУ.

Слободян объяснил задержку тем, что пограничники из европейских стран медленно оформляют такой транспорт.

Он добавил, что ситуация абсолютно спокойная и контролируемая.

Как отметил помощник председателя ГПСУ, ведомству не известны данные о нарушении порядка в пунктах пропуска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Госпогранслужба, КПВВ, Олег Слободян, Очередь на КПВВ, Порубное, Скопление фур, Ужгород, Ягодин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Карта АТО: боевики совершили 12 обстрелов, потерь нет В Одесской области сотрудники ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы В Раде появился законопроект о переименовании Днепропетровской области

Последние новости

Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска Снимки в стиле "до и после", которые доказывают, что ваш вес не имеет значения (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
18:00 Ушуая - самый южный город на планете (Фото)
17:57 15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0