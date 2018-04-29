В очереди на западной границе скопилось почти 500 фур

В пунктах пропуска на западной границе Украины несколько затруднен пропуск грузовиков на трех направлениях на выезд из Украины, зато очередей легковых автомобилей не наблюдается.

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Да, есть осложнения по трем направлениям, но с выездом грузовиков. Однако практически минимальные или отсутствуют скопления легкового транспорта, следующего в страны ЕС", - отметил Слободян.

"Там сейчас накопилось более 150 автомобилей, на каждом из них. Но это касается только грузового автотранспорта", - уточнил помощник председателя ГНСУ.

Слободян объяснил задержку тем, что пограничники из европейских стран медленно оформляют такой транспорт.

Он добавил, что ситуация абсолютно спокойная и контролируемая.

Как отметил помощник председателя ГПСУ, ведомству не известны данные о нарушении порядка в пунктах пропуска.