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На Николаевщине браконьер наловил рыбы на крупную сумму

Рыба
15:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: Пограничники в Николаевской области задержала браконьера, который сеткой наловил рыбы на сумму около 50 тыс. грн.

Сегодня ночью военнослужащие отдела "Очаков" совместно с патрулем Николаевского территориального отдела Госрыбоохраны неподалеку от Очакова на побережье Днепро-Бугского лимана обнаружили гражданина Украины, который на резиновой лодке запрещенными орудиями лова осуществлял незаконный вылов водных живых ресурсов.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, с помощью 6 месинових сетей, общей длиной более 200 метров, гражданин выловил 46 рыб, среди которых - караси, бычки, пузанка и осетр, чем нанес ущерб государству на 49 тысяч 530 гривен.

По факту обнаружения признаков уголовного преступления предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным и другим водным, добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и передали браконьера правоохранителям.

Как сообщалось, в Одесской области военнослужащие Госпогранслужбы задержали четырех рыбаков на двух лодках, которые с помощью запрещенных орудий лова наловили рыбы на сумму около 50 000 грн.

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Новости Украины, Браконьер, Вылов рыбы, Госпогранслужба, Николаевская область.
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