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Взрыв арсенала на Донбассе уничтожил двух боевиков

Боевики
15:52 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В результате взрыва арсенала боеприпасов уничтожено двух боевиков "ДНР".

На Донбассе из-за взрыва арсенала боеприпасов уничтожены двое боевиков российско-оккупационных войск, еще однин ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

“Пренебрежение элементарными правилами хранения и поведения с боеприпасами, нарушение норм пожарной безопасности стали причиной детонации боеприпасов на одной из позиций батальона. Мощный взрыв произошел 27 апреля и привел к частичному разрушению позиции, гибели двух и ранению одного боевика", - идет речь в сообщении.

Как отметили в штабе, на масштабность разрушений, а соответственно и на размер арсенала, указывает тот факт, что для установления объемов повреждений фортификационного оборудования боевики применили беспилотник.

По информации разведки штаба АТО, на своей позиции боевики обустроили склад боеприпасов к минометам, а также разным видам стрелкового вооружения, которые скрывались от российских кураторов и, соответственно, не учитывались. Подобные укромные "места" необходимы были боевикам для решения междоусобных разборок, терактов на объектах гражданской инфраструктуры и, что вероятно, для продажи.

При этом в штабе прибавили, что боевики традиционно переложили ответственность за взрыв на силы АТО, в частности на украинскую ДРГ, которая якобы незаметно заминировала позицию. "Но очевидно, что такое оправдание не устроило российских кураторов. По факту уничтожения позиции назначено очередное расследование, которое лично контролирует командующий 1 АК, который вчера прибыл на место происшествия", - отметили в пресс-центре.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Взрыв боеприпасов, Восток Украины, Донбасс.
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