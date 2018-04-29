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В Херсонской области нашли мертвым полицейского
Новости Украины: На Херсонщине нашли мертвым начальника районного отделения полиции ГУ Национальной полиции в области.
В Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег.
Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Херсонской области.
По информации полиции, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия.
По информации информированных источников, умершим является начальник Горностаевского райотдела Национальной полиции в Херсонской области. Его якобы нашли повешенным дома.
Telegraf.com.ua