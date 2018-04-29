В Херсонской области нашли мертвым полицейского

В Херсонской области полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег.

Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

По информации полиции, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия.

По информации информированных источников, умершим является начальник Горностаевского райотдела Национальной полиции в Херсонской области. Его якобы нашли повешенным дома.