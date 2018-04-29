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На Львовщине за неуплату алиментов мужчина получил условный срок

Суд
16:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Суд определил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы, однако установил ему испытательный срок продолжительностью один год.

Буский районный суд Львовской области с апреля признал виновным в уклонении от уплаты алиментов на содержание дочери в размере 20,5 тыс. грн. 

Об этом пишет Zaxid.net.

Согласно приговору суда, обвиняемый был обязан уплачивать алименты на содержание дочери ежемесячно, начиная с 1 февраля 2016 года, в размере не менее 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Зная о своем долге, муж алиментов не платил, в результате чего образовалась задолженность более 20 тыс. грн.

Во время заседания обвиняемый признал свою вину. Он пояснил, что нигде не работал и не имел доходов для уплаты алиментов на содержание ребенка.

Избирая наказание суд учел, что у мужчины не было судимостей, положительные характеристики по месту жительства и его раскаяние в содеянном.

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Новости Украины, Буский районный суд, Львовская область, Неуплата алиментов, Суд.
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