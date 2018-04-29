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Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва
17:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: zp.dsns.gov.ua

Новости Украины: В воскресенье, 29 апреля, в Запорожской области автомобиль сорвался в озеро с обрыва, погиб человек.

В пгт Кушугум Запорожского района Запорожской области в воскресенье утром автомобиль ВАЗ 2109 под управлением водителя 1954 г.р. съехал с обрыва в озеро и перевернулся на крышу, вследствие чего погибла пассажир автомобиля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Запорожской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водителю удалось выбраться из озера самостоятельно, а его пассажир, женщина 1963 г.р., погибла. Тело погибшей достал из озера водолаз.

Автомобиль из водоема спасатели доставали при помощи троса и пожарного автомобиля.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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Новости Украины, Автомобиль, ГСЧС, Запорожская область, Кушугум, Озеро.
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