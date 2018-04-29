Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва

В пгт Кушугум Запорожского района Запорожской области в воскресенье утром автомобиль ВАЗ 2109 под управлением водителя 1954 г.р. съехал с обрыва в озеро и перевернулся на крышу, вследствие чего погибла пассажир автомобиля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Запорожской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что водителю удалось выбраться из озера самостоятельно, а его пассажир, женщина 1963 г.р., погибла. Тело погибшей достал из озера водолаз.

Автомобиль из водоема спасатели доставали при помощи троса и пожарного автомобиля.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.