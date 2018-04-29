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Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ

ВСУ
18:31 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По состоянию на 18.00 зафиксировано 13 обстрелов украинских опорных пунктов.

Боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО с начала суток, потерь нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался", – говорится в тексте сводки по состоянию на 18.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в Фейсбук.

На луганском направлении, с запрещенной 122 мм артиллерии боевики вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи населенного пункта Причепиловка.

На донецком направлении с подствольных гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреляли защитников Водяного и Авдеевки. Кроме этого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они открывали огонь по защитникам Красногоровки и Шахты "Бутовка". Также стрелковое оружие НВФ применили в районе Марьинки и Широкино.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация на линии разграничения сторон надежно контролируется военнослужащими Вооруженных сил Украины", – резюмировали в пресс-центре штаба АТО.

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