Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики незаконных вооруженных формирований 13 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО с начала суток, потерь нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался", – говорится в тексте сводки по состоянию на 18.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра в Фейсбук.

На луганском направлении, с запрещенной 122 мм артиллерии боевики вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи населенного пункта Причепиловка.

На донецком направлении с подствольных гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреляли защитников Водяного и Авдеевки. Кроме этого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они открывали огонь по защитникам Красногоровки и Шахты "Бутовка". Также стрелковое оружие НВФ применили в районе Марьинки и Широкино.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация на линии разграничения сторон надежно контролируется военнослужащими Вооруженных сил Украины", – резюмировали в пресс-центре штаба АТО.