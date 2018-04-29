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На Львовщине возник масштабный пожар
21:45 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Фото: Соцсети
Новости Украины: 60 туристов эвакуировали с горы Захар Беркут и окрестностей в связи с пожаром сухой травы, охватившим 0,5 га.
Сообщение о пожаре сухой травы в селе Волосянка Сколивского района поступило в 15.25, сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
На вызов прибыли пожарные из Славского, Сколе, Стрыя, Моршина и мобильная оперативная группа главного управления ГСЧС во Львовской области.
Ликвидация пожара усложнялось тем, что огонь пришлось тушить вручную при помощи "хлопушек". Позже пожарные присоединили 2 мотопомпы, чтобы качать воду из местного ручея. Пожарные автомобили доехать к месту пожара не могли в связи со сложным ландшафтом.
По данным ГСЧС, пожар локализирован в 20.18.
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