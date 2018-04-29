На Львовщине возник масштабный пожар

Сообщение о пожаре сухой травы в селе Волосянка Сколивского района поступило в 15.25, сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

На вызов прибыли пожарные из Славского, Сколе, Стрыя, Моршина и мобильная оперативная группа главного управления ГСЧС во Львовской области.

Ликвидация пожара усложнялось тем, что огонь пришлось тушить вручную при помощи "хлопушек". Позже пожарные присоединили 2 мотопомпы, чтобы качать воду из местного ручея. Пожарные автомобили доехать к месту пожара не могли в связи со сложным ландшафтом.

По данным ГСЧС, пожар локализирован в 20.18.