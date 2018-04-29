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На Тернопольщине мужчина хотел проголосовать по водительскому удостоверению

Выборы на Тернопольщине
23:50 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Избиратели на Тернопольщине выбирают глав громад и по 14 депутатов в каждой из них.

На Тернопольщине наблюдатели не позволили проголосовать одному из кандидатов на пост главы ОТГ, который вместо паспорта предъявил удостоверение водителя.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Сельский голова села Литячи, кандидат на пост главы Дорогичевской ОТГ Николай Бесащук пытался проголосовать, показав членам избирательной комиссии удостоверения водителя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по настоянию наблюдателей сельский голова пошел домой за паспортом. Однако вернулся мужчина не один, а в сопровождении представителей полиции. По его требованию полицейские начали проверять документы у наблюдателей.

Сегодня на Тернопольщине первые выборы проходят в Толстенской и Дорогичевской объединенных территориальных громадах.

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Новости Украины, Выборы, Новости Украины, Тернопольщина, Украина.
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