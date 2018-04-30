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В Одессе задержали мошенников, которые "заработали" на гражданах 700 тысяч грн

Полиция
07:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Одессе была задержана банда, которая заработала более полумиллиона гривен путем обмана граждан.

Полиция Одессы задержала группу из пяти человек, которые входили в доверие к людям и обманули горожан на общую сумму 700 тысяч грн.

Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, разместив и фото мошенников.

"Их пятеро - двое женщин, одна является организатором, и трое мужчин. И они обманули одесситов на почти 700 000 грн. Под предлогом «акции на специальные купоны» они входили в доверие к гражданам и прямо в домах или на улице забирали все деньги", - написал Головин.

По его словам, сейчас известно о как минимум 28 эпизодов преступной деятельности, в полиции думают, что обманутых гораздо больше.

Головин отметил: удивляет, что в современном мире нормальные молодые люди ведутся на «халяву» с различными акциями и пускают в квартиры неизвестных людей.

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Новости Украины, Национальная полиция, Одесса, Полиция, Происшествия, Украина.
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