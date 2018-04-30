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В Киеве появился новый сладкий мини-символ

Скульптура "Сухое варенье" в Киеве
08:18 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве на Подоле установили мини-символ столицы "Киевское сухое варенье", всего планируется установить 12 мини-символов, связанных с историей Киева.

На Подоле по адресу ул. Андреевский спуск, 2Д установили четвертый мини-символ столицы. Им стало Киевское сухое варенье. Об этом в Facebook написала инициатор проекта "Ищи!" Юлия Бевзенко.

Она отметила, что памятник изготовлен из бронзы. Над ним работал скульптор Марк Галенко.

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Всего в рамках проекта "Ищи!" планируют установить 12 мини-символов, связанных с историей Киева. Ранее на улицах столицы встановиилы бронзовый каштан, киевский торт и котлету по-киевски.

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Новости Украины, История Киева, Каштаны, Киевский торт, Киевское сухое варенье, Котлета по-киевски, Мини-символы Киева, Подол.
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