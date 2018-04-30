В Киеве появился новый сладкий мини-символ

На Подоле по адресу ул. Андреевский спуск, 2Д установили четвертый мини-символ столицы. Им стало Киевское сухое варенье. Об этом в Facebook написала инициатор проекта "Ищи!" Юлия Бевзенко.

Она отметила, что памятник изготовлен из бронзы. Над ним работал скульптор Марк Галенко.

Всего в рамках проекта "Ищи!" планируют установить 12 мини-символов, связанных с историей Киева. Ранее на улицах столицы встановиилы бронзовый каштан, киевский торт и котлету по-киевски.