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В Киеве появился новый сладкий мини-символ
08:18 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Украины: В Киеве на Подоле установили мини-символ столицы "Киевское сухое варенье", всего планируется установить 12 мини-символов, связанных с историей Киева.
На Подоле по адресу ул. Андреевский спуск, 2Д установили четвертый мини-символ столицы. Им стало Киевское сухое варенье. Об этом в Facebook написала инициатор проекта "Ищи!" Юлия Бевзенко.
Она отметила, что памятник изготовлен из бронзы. Над ним работал скульптор Марк Галенко.
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Всего в рамках проекта "Ищи!" планируют установить 12 мини-символов, связанных с историей Киева. Ранее на улицах столицы встановиилы бронзовый каштан, киевский торт и котлету по-киевски.
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